Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP MYK toplantısında belediyelerin fahiş rayiç bedel uygulamalarına karşı harekete geçilmesi talimatı verdi. "Vatandaşı mağdur edecek her türlü şeyin önüne geçin" diyerek Meclis düzenlemesi ve kalıcı çözümler istedi.

Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ekonomi ve siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle emlak vergisindeki rayiç bedel artışlarının yarattığı mağduriyetlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin olağanüstü uygulamalarına son verilmesi için acil önlemler alınması talimatını verdi.

TALİMATI VERDİ

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu talimatı verdi: “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun.”

Ayrıca, “Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın” diyerek konunun kalıcı olarak çözülmesini vurguladı.

'PROAKTİF SİYASET YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin gerilim siyasetine karşı AKP'nin proaktif bir yaklaşım sergileyeceğini belirterek, “Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Hemşehrilerine SeslendiCumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Hemşehrilerine SeslendiGüncel

Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye Özel TeşekkürDonald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye Özel TeşekkürGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gazze İçin Görev Gücünde Yer Alacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gazze İçin Görev Gücünde Yer Alacağız'Siyaset

Kaynak: Türkiye gazetesi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP belediye
Emre Belözoğlu'ndan Ayrılık Mesajı: ‘Her Zaman Kalbimde Özel Bir Yerde Olacak’ Emre Belözoğlu'ndan Ayrılık Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani Görüştü
CHP'li Zeynel Emre'den Eğitim Sistemine Tepki: 'Çocuğun Karnını Doyurmak Lüks Oldu' CHP'li Zeynel Emre'den Eğitim Sistemine Tepki
A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal Etti A Milli Takım’da Ajan Skandalı
ÇOK OKUNANLAR
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Gözaltına Alındı