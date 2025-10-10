Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ekonomi ve siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle emlak vergisindeki rayiç bedel artışlarının yarattığı mağduriyetlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin olağanüstü uygulamalarına son verilmesi için acil önlemler alınması talimatını verdi.

TALİMATI VERDİ

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu talimatı verdi: “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun.”

Ayrıca, “Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın” diyerek konunun kalıcı olarak çözülmesini vurguladı.

'PROAKTİF SİYASET YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin gerilim siyasetine karşı AKP'nin proaktif bir yaklaşım sergileyeceğini belirterek, “Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız” dedi.

Kaynak: Türkiye gazetesi