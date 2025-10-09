CHP'li Zeynel Emre'den Eğitim Sistemine Tepki: 'Çocuğun Karnını Doyurmak Lüks Oldu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye’deki eğitim sistemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Emre, YouTube kanalında yayınladığı “Türkiye'nin Önemli Meseleleri” başlıklı videosunda eğitimdeki önemli sorunlara dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

"EĞİTİMDE TABLO AĞIR"

Yeni dönemin fırsat eşitsizlikleriyle başladığını ifade eden CHP’li Emre, ekonomik kriz nedeniyle ailelerin çocuklarını okula göndermekte zorlandığını söyledi.

“Bugün çocuğun karnını doyurmak bile lüks hale geldi” diyen Emre, eğitimdeki eşitsizliğin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

CHP'nin eğitim önerilerini YouTube kanalında sıraladı

YÜKSEK FİYATLAR VELİLERİ ZORLUYOR

Kırtasiye ve okul kıyafeti gibi temel ihtiyaçlara gelen yüksek zamların velileri ciddi şekilde etkilediğini belirten Emre, okul kantinlerindeki fiyatlara da dikkat çekti.

Emre, “Simit 25, ayran 20 lira. Bazı okullarda sabun bile yok. Öğretmenler sınıfları kendi imkanlarıyla temizliyor” diyerek devlet okullarındaki eksiklikleri öne çıkardı.

"KAYNAK VAR AMA YANLIŞ YERE HARCANIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “kaynak yok” açıklamalarını eleştiren Emre, mevcut kaynakların yandaş protokollere ve ideolojik projelere aktarıldığını savundu.

Türkiye'nin milli gelirinden eğitime yalnızca yüzde 3,4 oranında bütçe ayırdığını belirten Emre, OECD ortalamasının yüzde 4,7 olduğuna dikkat çekerek bu oranın yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'NİN EĞİTİM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeynel Emre, CHP olarak eğitimin temel sorunlarına yönelik çözüm önerilerini de sıraladı:

Her öğrenciye okulda en az bir öğün ücretsiz ve besleyici yemek,

Devlet okullarında temiz arıtılmış içme suyu temini,

Kırtasiye ve servis desteği sağlanması,

Liyakata dayalı, mülakat yapılmadan öğretmen atamaları,

Bilimsel ve laik temelli bir müfredat,

Tarikat ve cemaatlere değil, devlet güvencesine bağlı yurtların yaygınlaştırılması.

“EĞİTİM HEM ADALET HEM BEKA MESELESİDİR”

Emre, açıklamasını “Eğitim, bir ülkenin hem adalet hem beka meselesidir” sözleriyle sonlandırdı.

