AKP'den 'Gazze Görev Gücü' Açıklaması: 'Her Türlü Tezkere ve Talebi Destekleyeceğiz'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Gazze Görev Gücü' ile ilgili olarak "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz" dedi.

İsrail kabinesi, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını dün onayladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da 2025-2026 Akademik Yılı açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız" demişti.

MSB: HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gazze görev gücü' açıklamasından sonra bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelmişti. Açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" ifadelerine yer verilmişti.

'HER TÜRLÜ TEZKEREYİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Son açıklamayı ise AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler, "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz" dedi.

