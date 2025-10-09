ABB'den Flaş 'Melek Mosso' Kararı: İptal Ettiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti. Konuya ilişkin açıklamada, konserin düzenlenmesinden vazgeçildiği kaydedildi.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilanda, ihalenin iptal edildiği bildirilirken, “İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

ABB'ye yönelik konser soruşturması kapsamında, 14 kişi için iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi