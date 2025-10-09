2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Nobel Edebiyat Ödülü Macar yazar László Krasznahorkai’ye verildi.

Ödülün veriliş nedeni ise ‘kıyametvari terörün ortasında sanatın gücünü yeniden gösteren, etkileyici ve vizyoner eserler’ ifadeleriyle açıklandı.

2024’te ise ödülü Güney Koreli yazar Han Kang kazanmıştı.

NOBEL ÖDÜLLERİ NEDİR?

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere beş ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi