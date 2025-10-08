Bob Ross'un 30 Tablosu Açık Artırmaya Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü ressam ve televizyon sunucusu Bob Ross'un 1980'ler ve 90'larda ABD'de yayınlanan "The Joy of Painting" programında yaptığı yaklaşık 30 tablo, kamu yayıncılığına destek için satışa çıkarılıyor. Tablolar, Kasım ayından itibaren Londra merkezli Bonhams müzayede evi tarafından açık artırma yoluyla alıcı bulacak.

Bob Ross Inc. şirketi, bu adımın Ross'un mirasının Amerikan evlerine yaratıcılık ve neşe getiren televizyon yayıncılığını sürdürmesine katkı sağlayacağını belirtti. Tablolar American Public Television'a bağışlandı; satıştan elde edilecek tüm gelir, yerel kamu televizyon istasyonlarına aktarılacak. Bu fonlar, America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics ve This Old House gibi programların finansmanında kullanılacak.

