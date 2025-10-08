Bob Ross'un 30 Tablosu Açık Artırmaya Çıkıyor

Ünlü ressam Bob Ross'un "The Joy of Painting" programında yaptığı 30 tablo, Bonhams müzayedesinde satılacak; elde edilen gelir ABD kamu televizyon istasyonlarını destekleyecek.

Ünlü ressam ve televizyon sunucusu Bob Ross'un 1980'ler ve 90'larda ABD'de yayınlanan "The Joy of Painting" programında yaptığı yaklaşık 30 tablo, kamu yayıncılığına destek için satışa çıkarılıyor. Tablolar, Kasım ayından itibaren Londra merkezli Bonhams müzayede evi tarafından açık artırma yoluyla alıcı bulacak.

Bob Ross Inc. şirketi, bu adımın Ross'un mirasının Amerikan evlerine yaratıcılık ve neşe getiren televizyon yayıncılığını sürdürmesine katkı sağlayacağını belirtti. Tablolar American Public Television'a bağışlandı; satıştan elde edilecek tüm gelir, yerel kamu televizyon istasyonlarına aktarılacak. Bu fonlar, America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics ve This Old House gibi programların finansmanında kullanılacak.

