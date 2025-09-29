Ressam Efe Işıldaksoy'dan Bir Tuhaf Proje! 11 Yılda 2.175 Tabloyu Çöpe Attı, Dünyaya Yayıldı, ABD'de Ders Konusu Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Kaş ilçesinde sakin bir hayat süren ressam Efe Işıldaksoy (50), sanat anlayışını ters köşe yapan bir projeyle adından söz ettiriyor. 11 yıldır ürettiği eserleri çöp kutularının kenarına terk eden sanatçı, bugüne dek dünyanın dört bir yanında tam 2.175 tabloyu bu şekilde “sergiledi”. En sonuncusunu ise Kaş’ın Ortabağ Mahallesi’nde, haber ekipleri eşliğinde bir çöp bidonuna asarak bıraktı.

Sanat yolculuğunu 14 yaşında Almanya’da Hamburg Üniversitesi Bismark Sanat Akademisi’nde başlayan Işıldaksoy, 7 yıllık eğitimiyle profesyonelleşti. 1996’da Türkiye’ye dönen sanatçı, doğadan topladığı ağaç parçalarını tuvale dönüştürüyor. Tek kalemle yollarda, okul bahçelerinde veya ormanlarda çizimler yapıyor, ardından arabasıyla dolaşırken eserlerini çöplere bırakıyor.

Ressam Efe Işıldaksoy

Projesini 2014’te başlatan Işıldaksoy, çıkış noktasını şöyle anlatıyor:

“Yaklaşık 11 yıl önce toplumumuzdaki saygı ve sevgi eksikliğini fark ettim. O günden bu yana 2 bin 175 resmimi çöpe attım. İlk başta kendi eserime saygısızlık gibi gözükse de aslında resim alamayan birinin evine girmesi, onun duygu reflekslerini geliştirmesi çok kıymetli. Bu da uzun vadede toplumsal saygıyı ve sevgiyi getirir. Sanat çok önemli, bu farkındalığın artması için ömrüm boyunca resimlerimi çöpe atmaya devam edeceğim.”

KOLEKSİYONERLER TAKİPTE, GENÇLER HARİTA ÇİZİYOR

Başlangıçta gençleri hedefleyen proje, zamanla koleksiyonerlerin radarına girdi. Işıldaksoy, “İlk başta hedefim gençlerdi. Proje duyulunca koleksiyonerler peşine düştü. Bu sebeple sosyal medyadan haber vermiyorum artık. Ama bazen üniversitelerin harita bölümlerindeki öğrenciler, önceki bıraktığım yerleri işaretleyip bir sonraki çöpleri tahmin ederek buldular. Biraz da gençlere beyin jimnastiği yaptırıyorum aslında” diyor. Eserleri, Sabancı Vakfı’nın çocuk projeleri ve İngiltere’deki sokak çocukları için bağışlanarak satıldı bile.

Toplumsal boyutu da genişleyen sanatçının atölyesi, adeta bir sanat okulu. “23 Nisan başta olmak üzere birçok bayramda, okullarda gönüllü resim dersleri veriyorum. Sonra da çocuklarla birlikte yaptığımız resimleri çöpe atıyoruz” diye ekliyor. Kaş’ın Ortabağ köyünde son 8 yıldır doğayla iç içe yaşayan Işıldaksoy, projesini çocuklarla paylaşıyor.

DÜNYAYA YAYILDI: ABD’DE DERS KONUSU OLDU

Proje, Türkiye sınırlarını aştı. Danimarka’daki bir festival davetiyle başlayan uluslararası serüven, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Vietnam ve Tayland’a uzandı. “Danimarka’da bir festival için davet aldım. Bir buçuk ay boyunca bütün şehirlerinde resimlerimi çöpe attım. Sonra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya'ya devam ettim. Bunun dışında da Uzakdoğu’da da Vietnam, Tayland gibi yerlerde resimlerim çöpe gitti. Hatta Amerika’da bir üniversitede bu çöp projem ders olarak okutuluyor. Benden etkilenen Hollanda, Danimarka, Almanya, İspanya’daki sanatçılar da resimlerini çöpe atmaya başladı” diyen Işıldaksoy, etkisinin büyüdüğünü fark etmiş.

Kaş’tan doğan bu sıradışı hareket, sanatın erişilebilirliğini sorgulatıyor. Işıldaksoy, “Sanatın toplum üzerindeki etkisi genellikle yüzyıllarla ölçülür. Bu nedenle projemin nereye varacağını ben göremeyebilirim ama devam edeceğine inanıyorum” sözleriyle umudunu yansıtıyor. Çöplerdeki tablolar, belki de bir gün müzelerde yer alacak; şimdilik ise sokakta, herkesin erişimine açık.

