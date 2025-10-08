40 Fingers Gitar Quartet'i 22 Kasım'da İstanbul'a Geliyor

İtalyan gitar grubu 40 Fingers, 22 Kasım 2025'te Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ilk kez sahne alacak; StagePass organizasyonuyla klasik, rock ve film müziklerinden parçaları fingerpicking tekniğiyle yorumlayacak.

40 Fingers Gitar Quartet'i 22 Kasım'da İstanbul'a Geliyor
İtalyan gitar quartet'i 40 Fingers, 22 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) sahne alacak. Grup, StagePass organizasyonuyla müzikseverlere klasik müzik, rock, film müzikleri ve pop repertuvarından oluşan bir program sunacak.

40 Fingers Gitar Quartet'i 22 Kasım'da İstanbul'a Geliyor - Resim : 1

40 Fingers, 'Sound of Silence', “Bohemian Rhapsody”, “Libertango”, “Game of Thrones Theme”, 'Hotel California' ve “Cinema Paradiso” gibi parçaları fingerpicking tekniğiyle çalıyor. Bohemian Rhapsody yorumları, Queen grubunun onayını aldı ve resmi sitede yayınlandı. YouTube'da 350 milyondan fazla izlenmeye ulaşan videoları, sahnedeki enerjileri ve teknik becerileriyle biliniyor. Grup üyeleri Andrea Vittori, Emanuele Grafitti, Matteo Brenci ve Enrico Maria Milanesi, 2000'lerde kuruldu.

40 Fingers Gitar Quartet'i 22 Kasım'da İstanbul'a Geliyor - Resim : 2

Grup, Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Tori Kelly ve Andy Summers gibi sanatçılarla işbirliği yaptı. Bu konser, grubun İstanbul'daki ilk performansı olacak.

