Saint Stacy’den İlk Albüm: Beginner Again ve İstanbul’da Büyüleyici Bir Konser

Kadebostany’nin büyüleyici vokali olarak tanınan Saint Stacy, solo kariyerine güçlü bir başlangıç yapıyor. İsviçreli sanatçı Kristina’nın yeni projesi olan Saint Stacy, 10 Ekim Cuma günü ilk albümü Beginner Againi müzikseverlerle buluşturuyor. Albüm, “Feel Like Myself,” “Before I Did It,” “Purple Vibe” ve “By The Wind” gibi hit single’larla dolu, indie-pop’un büyüleyici ve bağımlılık yapan tınılarını taşıyor. Saint Stacy’nin puslu vokalleri, atmosferik gitarlar ve dinamik ritimlerle harmanlanan albüm, dinleyicilere hem akılda kalıcı hem de yenilikçi bir deneyim sunuyor.

Beginner Again, adıyla uyumlu bir şekilde yeniden başlama ve özgünlüğü taze bir perspektifle kucaklama temasını işliyor. Albümün çarpıcı görsel estetiği, Saint Stacy’nin sanatsal vizyonunu tamamlıyor ve onu indie-pop dünyasının en dikkat çekici yeni isimlerinden biri haline getiriyor. Albümün çıkışını kutlamak için sanatçı, Şubat 2026’da ilk turnesine çıkıyor. Turne, 9 Şubat’ta Berlin’de start verecek ve 14 Şubat 2026’da İstanbul’un sevilen mekânı Blind’da Saint Stacy’nin ilk solo konseriyle devam edecek.

Çok yönlü bir sanatçı olan Saint Stacy, şarkıcılık, söz yazarlığı, prodüktörlük ve moda tasarımı gibi alanlarda yetkinliğini ortaya koyuyor. Kendi moda markası LA PEAU DE PECHEyi yöneten Kristina, görsel kimliğiyle de fark yaratıyor. 2016-2020 yılları arasında Kadebostany ile 20’den fazla ülkede 300’ün üzerinde sahne alarak geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, şimdi solo kariyeriyle müzik dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi