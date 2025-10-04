Melike Şahin 4 Kategoride Grammy Yolunda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk müziğinin özgün yorumuyla dünya çapında adından söz ettiren Melike Şahin, 68. Grammy Ödülleri'nde tarihi bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan "AKKOR" albümü, yenilikçi sound'u, büyüleyici vokalleri ve kusursuz prodüksiyonuyla Recording Academy'nin radarına girdi. Albüm ve içindeki parçalar, dört prestijli kategoride değerlendirme aşamasına yükseldi.

Şahin'in Grammy yolculuğu şöyle şekilleniyor:

Best Global Music Album – AKKOR

Best Global Music Performance – Canın Beni Çekti

Best Engineered Album, Non-Classical – AKKOR

Best Immersive Audio Album – AKKOR

