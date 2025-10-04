Melike Şahin 4 Kategoride Grammy Yolunda

Türk müziğinin yükselen yıldızı Melike Şahin, "AKKOR" albümüyle 68. Grammy Ödülleri'nde dört kategoride değerlendirilmeye alındı.

Melike Şahin 4 Kategoride Grammy Yolunda
Türk müziğinin özgün yorumuyla dünya çapında adından söz ettiren Melike Şahin, 68. Grammy Ödülleri'nde tarihi bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan "AKKOR" albümü, yenilikçi sound'u, büyüleyici vokalleri ve kusursuz prodüksiyonuyla Recording Academy'nin radarına girdi. Albüm ve içindeki parçalar, dört prestijli kategoride değerlendirme aşamasına yükseldi.

Melike Şahin 4 Kategoride Grammy Yolunda - Resim : 1

Şahin'in Grammy yolculuğu şöyle şekilleniyor:

  • Best Global Music Album – AKKOR
  • Best Global Music Performance – Canın Beni Çekti
  • Best Engineered Album, Non-Classical – AKKOR
  • Best Immersive Audio Album – AKKOR
