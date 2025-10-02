İclal Aydın Sahnelere Dönüyor: 'Ama Değil, Rağmen' ile Türkiye Turnesi Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk televizyonlarının ve edebiyat dünyasının sevilen ismi İclal Aydın, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırıyor. “Ama Değil, Rağmen” adını taşıyan tek perdelik müzikli gösteri, 3 Kasım 2025’te İzmir İstinyeArt’ta prömiyer yapacak. Aydın’ın samimi ve duygu yüklü performansıyla sahneye taşıyacağı bu özel proje, ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde uzun bir turne yolculuğuna çıkacak. Gösterinin biletleri ise www.biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.

Yaklaşık 70 dakika süren bu tek perdelik gösteri, İclal Aydın’ın kendi kaleminden çıkan metinlerle izleyiciyi adeta onun evine, çalışma odasına davet ediyor. Gösterinin müzikleri Cenk Erdoğan’a, eserler Ozan Ünal’a, kostümler ise Simay Bülbül’e ait. Aydın, sahnede tiyatronun dilini öykü, şiir, müzik ve plastik sanatlarla harmanlayarak seyirciye unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Performans, Doğu Anadolu’dan Kapadokya’ya, Ege’den İstanbul’a uzanan bir Türkiye hikâyesi anlatıyor; “doğduğu yerde ölen babaanne” ile “durduğu yerde duramayan” torunu arasında geçen, kimi zaman hüzünlü kimi zaman neşeli anlarla dolu bir yolculuk vadediyor.“

Ama Değil, Rağmen”, sevgide, umutta ve insana dair mücadelelerde birleşmenin, yeniden filizlenmenin ve büyümenin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Aydın, gösteride “biz genetiğinde mücadele etmek olan, rağmen ülkesinin çocuklarıyız” diyerek seyircisine sesleniyor ve 30 yıllık sanat yolculuğunda biriktirdiği mirası paylaşmaya devam ediyor. “Ben de miras ulağıyım” sözleriyle, izleyicisini hem düşündürmeyi hem de neşelendirmeyi amaçlayan Aydın, bu performansıyla da kalplere dokunmayı hedefliyor.

Gazetecilikle başlayan kariyerini televizyon programcılığı, oyunculuk ve yazarlıkla taçlandıran İclal Aydın, sıcak sunumu ve samimi üslubuyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Kitaplarıyla okurlarını, televizyon programlarıyla izleyicilerini, tiyatro sahneleriyle ise sanatseverleri etkileyen Aydın, bu yeni gösterisiyle de kendine özgü anlatımını sahneye taşıyor. Sosyal medyada da büyük ilgi gören turne haberi, hayranları tarafından “İclal Aydın’ın sözleri her zaman umut aşılıyor” gibi yorumlarla karşılandı.

