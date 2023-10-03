İclal Aydın gidince Üç Kız Kardeş dizisine başka bir isim daha geldi! Kanal D'den hamle...

İclal Aydın'ın çok okunan romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi iddialı yolculuğuna devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisine şimdi yeni bir oyuncu daha katılacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde değişim rüzgarları devam ederken yeni katılan iki oyuncuyla ilgili detaylar belli oldu.

İCLAL AYDIN GİTTİ ONLAR GELDİ

Üç Kız Kardeş dizisinden İclal Aydın ayrılırken kadroya peş peşe yeni isimler dahil oldu.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”e İclal Aydın’ın ayrılığının ardından Aydan Şener katılmıştı. Usta oyuncunun rolünün detayları ortaya çıktı.

“Üç Kız Kardeş” dizisinin bu akşam yeni bölümü seyirciyle buluşacak. Süreç Film imzalı fenomen diziye, senaryoya ilham veren aynı adlı eserin de yazarı olan İclal Aydın’ın vedasının ardından yine güçlü bir isim katılmış ve yapım şirketi değerli oyuncu Aydan Şener’le anlaşmıştı. Diziye Müjgan rolüyle dahil olan Aydan Şener’in hikâyesinin detayları da ortaya çıktı.

Ayvalık’ta çekilen dizinin Müjgan’ı tıpkı gerçek hayattaki gibi eski bir Türkiye Güzeli olarak seyirci karşısına çıkacak. Geçmişte Kemal Öner adlı bir aranjörle evlenen, şov dünyasından kopan ve oğlu Uzay’ı dünyaya getiren Müjgan eşinden ayrıldıktan sonra oğluyla Ayvalık’a yerleşmiş ve aileden kalan toprakları işletmeye başlamıştı. Müjgan, dizide oğluyla ilgili bir gerginlik sonrası Sadık’ın (Reha Özcan) hayatına girecek. Uzay rolüne hayat verecek oyuncu ise henüz netleşmedi.