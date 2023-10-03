Bunu birçok ev hanımı bilmez! Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin hazırlanışı

Çiğ köfte kıvamında kısır tarifi son dönemin en çok sevilen lezzetlerinden biri oldu. İşte çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin detayları

Bunu birçok ev hanımı bilmez! Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin hazırlanışı

Birçok kişi kısır ve çiğ köfteyi çok seviyor. İki lezzeti birleştirmek isteyenler için çok özel bir tarif var. Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan bir içerikte; Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin detayları paylaşıldı.

İşte bilmeniz gereken tarif ve gerekli malzemeler:

2 su bardağı ince kısırlık bulgur
1, 5 su bardağı sıcak su
1 kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı pulbiber
1 yemek kaşığı ısot
1 er tatlı kaşığı kimyon karabiber ve nane
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limon
1 çay kaşığı tuz
Bir kaç dal ince doğranmış yeşil soğan ve maydanoz

Bunu birçok ev hanımı bilmez! Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin hazırlanışı - Resim : 1

Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin detayları:


Birinci adım: Önce bulgurumuzu geniş bir kaba koyup üzerine sıcak suyumuzu koyup yumuşayıncaya kadar üzeri kapalı bit şekilde dinlendirelim..


İkinci adım: Bulgur yumuşayınca soğan ve sarımsağı rendeleyip bulgura ekleyelim, salçaları,baharatları, limon suyunu ,tuzu ve nar ekşisini de ekleyip iyice yoğuruyoruz, en son doğradığımız maydanoz ve yeşil soğanı zeytinyağını da koyup bir iki karıştırıyoruz ve elimizle şekil verip servis tabağına alıyoruz, deneyen herkese afiyet olsun.

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