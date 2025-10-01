Radyo Modart Sunar: Rashit, Robin ve Mordi Roxy'de Punk Ateşi Yakıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Modern, alternatif ve yerli müziğe adanmış Radyo Modart, Hakan Tamar ve Tayfun Polat'ın vizyonuyla yeraltı sahneden popüler akımlara uzanan bir platform olarak tanınıyor. "Modart, modern, alternatif, yerli müziğe yer veren bir radyodur. İster yeraltında, ister popüler müzik alanında üretilsin, müziğin yaratıcılığıyla ve hakim piyasa anlayışına getirdiği alternatiflerle ilgilenir." Bu cümleler, radyonun manifestosunu özetler nitelikte.

Şimdi ise Modart, konser serisiyle dinleyicileri canlı müzikle buluşturuyor: 4 Ekim Cumartesi gecesi İstanbul Roxy'de, Türkiye punk tarihinin kült grubu Rashit'i, türün taze yüzleri Robin ve Mordi ile ağırlayacak. Konser öncesi, arası ve sonrasında DJ kabininde Tamar ve Polat, seçkileriyle geceyi renklendirecek.

RASHİT

Rashit, 1993'te punk rock ruhuyla doğmuş bir efsane. 90'lar boyunca yeraltı müziğinin en ses getiren isimlerinden biri olarak, yurt içi ve dışı sahnelerde iz bıraktı. 1993-1999 arası demo kasetlerle "Do it Yourself" kültürünü yaşatan grup, 1995'te Fransa'da Darbouka Records'tan çıkan Kadıköy’den Hareketler 7" plağıyla Türkiye alternatifini dünyaya taşıdı. 1999'da Kod Müzik'ten çıkan Telaşa Mahal Yok albümü, punk rock'ta ilk tam stüdyo çalışması olarak tarihe geçti.

Rashit

30 yıla yakın kariyerinde Ada Müzik, Sony/BMG ve Ossi gibi ana akım etiketlerle albüm yayınlayan Rashit, İstanbul'un eğlence ve plak endüstrisinde punk'un nadir kalıcı örneklerinden biri haline geldi. Uluslararası turneler ve sahnelerle yeraltından mainstream'e evrilen grup, Roxy'de nostalji dolu bir patlama vaat ediyor.

ROBİN

Robin ise yeni nesil punk'ın enerjik temsilcisi. Müziği o kadar seviyor ki, icra etmekten öte bir tutkuyla yaşıyor. Türün asi ruhunu genç bir damarla taşıyan Robin, sahnede dinleyicileri anında yakalayacak bir coşku sunuyor.

Robin

MORDİ

Mordi'nin öyküsü ise ortaokul kaçamaklarından doğmuş: Deniz Demirbaş ve Emre Durgun'un stüdyo maceraları, Yasin Taş'ın katılımıyla post-punk, grunge ve noise rock füzyonuna dönüştü.

Mordi

Radyo dostu melodileri mekanik gürültülerle saran grup, zihin karıştıran ama yoğun hissettiren bir ses evreni yaratıyor. Şarkı sözleri, toplumsal ve bireysel yaraları "pis ellerle kurcalayarak" nefretle karışık motivasyon illüzyonları taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi