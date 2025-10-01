Hollywood'u Karıştıran Oyuncu! Ünlü İsimler Ayaklandı, 'Onunla Çalışan Boykot Edilmeli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood, tamamen yapay zeka tarafından yaratılan oyuncu Tilly Norwood ile yeni bir tartışmaya sahne oluyor. Binlerce genç yetenek gibi menajer arayışında olan Norwood, dijital olarak geliştirilen bir karakter ve “dünyanın ilk yapay zeka yetenek stüdyosu” olarak tanımlanan Xicoia’nın ürünü. Karakter, Hollandalı yapımcı ve komedyen Eline Van der Velden tarafından oluşturuldu.

Hollywood’un ilk yapay zeka oyuncusu Tilly Norwood, dijital olarak yaratılmış bir karakter olarak menajer arayışına girdi

MENAJER ARIYOR

Van der Velden, geçen hafta Zürih Film Festivali kapsamında düzenlenen Zürich Summit’te Tilly Norwood’u tanıttı ve bazı yetenek ajanslarının karakterle ilgilendiğini belirterek yakın zamanda anlaşma açıklamaları beklediğini söyledi. Norwood’un sosyal medya hesabında kahve içerken ve alışveriş yaparken çekilmiş görselleri paylaşılıyor. Hesap şu an 37 binden fazla takipçiye sahip.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Ancak sektör profesyonelleri, Norwood’u bir oyuncu olarak görmüyor. ABD Oyuncular Birliği (SAG-AFTRA), karakterin sayısız insan oyuncunun eserleri temel alınarak izinsiz eğitilmiş bir bilgisayar programı tarafından yaratıldığını vurguladı ve bunun yaratıcılığı insan merkezli olmalı uyarısıyla eleştirildi.

Yapay zeka oyuncu Tilly Norwood, yapımcı Eline Van der Velden tarafından geliştirildi

Ünlü oyuncular da tepkilerini dile getirdi. Ünlü oyuncu Melissa Barrera, sosyal medya paylaşımında “Bu karaktere menajerlik yapan ajansı tüm oyuncular terk etsin. Ne kadar iğrenç bir karar, ortamı hiç okuyamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Natasha Lyonne ise “Bu işe kalkışan herhangi bir ajans tüm meslek birlikleri tarafından boykot edilmeli” diyerek tepki gösterdi.

Emily Blunt da Tilly Norwood’u “korkutucu” olarak nitelendirdi. Variety dergisine konuşan Blunt, Tilly’nin "yeni Scarlett Johansson” olarak tasarlandığını öğrenince “Ama bizim zaten Scarlett Johansson’umuz var" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Whoopi Goldberg ise yapay zeka karakterlerin haksız bir rekabet ortamı yarattığını belirterek “Bu karakter Bette Davis’in tavırlarına, Humphrey Bogart’ın dudaklarına, benim mizahıma sahip. Bu biraz haksızlık gibi. Yapay zeka insan gibi hareket edemez. Yüz ifadeleri, vücut dili farklıdır" dedi.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Sinema sektöründe yapay zekanın kullanımı uzun süredir tartışılıyor. SAG-AFTRA’nın 2023 grevi sırasında oyuncular, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak yapay zekayla kopyalanmasına karşı çeşitli koruma önlemleri almıştı. Tilly Norwood, bu tartışmayı yeniden gündeme taşıyarak sektördeki yaratıcı emeğin ve etik sınırların tartışılmasına yol açtı.

Kaynak: Haber Merkezi