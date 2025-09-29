Süperstar Ajda Pekkan Harbiye’de Sahne Alıyor: Efsane Geri Dönüyor

Türk müziğinin zamansız divası Ajda Pekkan, 11 Ekim 2025’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir konsere imza atacak.

Süperstar Ajda Pekkan Harbiye’de Sahne Alıyor: Efsane Geri Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, “Süperstar” unvanına yakışır bir performansla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde, Pekkan’ın yıllara meydan okuyan şarkıları İstanbul’un yıldızlı gökyüzü altında yankılanacak.

Sanart ve Epifoni Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen bu özel gecede, müzikseverler Ajda Pekkan’ın ikonik hitleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkacak. “Hoşgör Sen”, “Bambaşka Biri” ve “Yakar Geçerim” gibi klasiklerin yanı sıra sanatçının enerjisi ve sahne şovu, Harbiye’yi büyüleyecek. Konser, açık havanın eşsiz atmosferinde müzik ve duygunun birleştiği bir şölene dönüşecek.

Etkinlik Detayları:

  • Tarih: 11 Ekim 2025
  • Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul
  • Organizasyon: Sanart & Epifoni
Ajda Pekkan İmaj Değiştirdi, Görenler TanıyamadıAjda Pekkan İmaj Değiştirdi, Görenler TanıyamadıMagazin

Ajda Pekkan’da İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Gençler İçin ÇağrıAjda Pekkan’da İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Gençler İçin ÇağrıMagazin

Villasındaki Tadilat Başına Dert Açtı! Ajda Pekkan Davalık OlduVillasındaki Tadilat Başına Dert Açtı! Ajda Pekkan Davalık OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ajda Pekkan Konser
Doja Cat’in Beşinci Albümü 'Vie' Yayında: Görkemli Klipte Yıldızlar Geçidi! Doja Cat’in Beşinci Albümü 'Vie' Yayında
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Okan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı
İşte 2026 Super Bowl'da Sahne Alacak İsim İşte 2026 Super Bowl'da Sahne Alacak İsim
ÇOK OKUNANLAR
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu