Süperstar Ajda Pekkan Harbiye’de Sahne Alıyor: Efsane Geri Dönüyor

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, “Süperstar” unvanına yakışır bir performansla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde, Pekkan’ın yıllara meydan okuyan şarkıları İstanbul’un yıldızlı gökyüzü altında yankılanacak.

Sanart ve Epifoni Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen bu özel gecede, müzikseverler Ajda Pekkan’ın ikonik hitleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkacak. “Hoşgör Sen”, “Bambaşka Biri” ve “Yakar Geçerim” gibi klasiklerin yanı sıra sanatçının enerjisi ve sahne şovu, Harbiye’yi büyüleyecek. Konser, açık havanın eşsiz atmosferinde müzik ve duygunun birleştiği bir şölene dönüşecek.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 11 Ekim 2025

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

Organizasyon: Sanart & Epifoni

