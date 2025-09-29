Doja Cat’in Beşinci Albümü 'Vie' Yayında: Görkemli Klipte Yıldızlar Geçidi!

GRAMMY ödüllü süperstar Doja Cat, “Vie” albümünü RCA Records/Sony Music etiketiyle yayımladı; Irina Shayk ve SZA gibi isimlerin yer aldığı “Gorgeous” klibi ise göz kamaştırıyor.

Doja Cat’in Beşinci Albümü 'Vie' Yayında: Görkemli Klipte Yıldızlar Geçidi!
Global müzik sahnesinin parlayan ismi Doja Cat, beşinci stüdyo albümü Vie’yi müzikseverlerle buluşturdu. RCA Records/Sony Music iş birliğiyle piyasaya sürülen albüm, sanatçının yaratıcı vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Albümle birlikte yayımlanan “Gorgeous” şarkısının klibi, New York’ta Bardia Zeinali’nin yönetmenliğinde çekildi ve Irina Shayk, Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi ve Imaan Hammam gibi moda ve müzik dünyasının ikonik isimlerini bir araya getirdi.

ALBÜMÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Doja Cat, Vie albümünün adının ve içeriğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını şu sözlerle ifade ediyor:

“Fransızca ‘Vie’ (çevirisi: ‘yaşam’) kelimesi benim için bir kelime oyunu oldu; bu, beşinci albümüm ve köprücük kemiğimdeki Roma rakamı ‘V’ dövmesinden yola çıktım. Numerolojide 5; merak, macera ve değişimi simgeler. Vie ismini, ‘La Vie en Rose’a bir gönderme olarak seçtim ve aşk temasına bağladım. Bu projede aşk, cinsellik, romantizm, acı ve hayranlığı kendi bakış açımla işliyorum. Bu şarkılar hem kendinle olan ilişkin hem de başkalarıyla kurulan ilişkiler üzerinden okunabilir. Vie benim için güçlü bir anlam taşıyor çünkü yaşam olmadan aşk olmaz, aşk olmadan da macera olmaz. Bu albüm maceralı bir albüm ve 80’ler, 70’ler, 90’lara saygı duruşlarıyla dolu; hepsine kendi modern yorumumu kattım.” 15 şarkıdan oluşan Vie, SZA ile iş birliği yapılan “Take Me Dancing” gibi dikkat çekici parçalarla dolu.

Albümün parça listesi şöyle:

  1. Cards
  2. Jealous Type
  3. Aaahh Men!
  4. Couples Therapy
  5. Gorgeous
  6. Stranger
  7. All Mine
  8. Take Me Dancing feat. SZA
  9. Lipstain
  10. Silly! Fun!
  11. Acts Of Service
  12. Make It Up
  13. One More Time
  14. Happy
  15. Come Back

70’ler, 80’ler ve 90’lar esintilerini modern bir dokunuşla harmanlayan albüm, aşk ve kişisel yolculuk temalarını işliyor. Doja Cat’in Vie albümü, hem eleştirmenlerden hem de hayranlardan büyük ilgi gördü. Sosyal medyada SZA iş birliği ve “Gorgeous” klibinin görsel estetiği övgü toplarken, albümün nostaljik ama yenilikçi tarzı müzik listelerinde hızla yükselmeye başladı.

