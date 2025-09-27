Eurovision'dan İsrail Kararı! Kasım Ayını İşaret Ettiler

İsrail'in Eurovision'a katılıp katılamayacağına yönelik dikkat çeken bir karar alındı. Avrupa Yayıncılık Kurumu (EBU) 68 üye ülkeyi İsrail'in gelecek yılki yarışmaya katılmasına izin verilip verilmemesi konusunda oylamaya çağırdı.

Gazze’de soykırım yapan İsrail’e uluslararası alanda tepkiler sürerken, bu ülkenin Eurovision Şarkı Yarışmasından ihraç edilmesi için birçok ülke tarafından boykot açıklaması yapıldı.

Eurovision Şarkı Yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayıncılık Kurumu’nun (EBU) 68 üye ülkeyi İsrail'in gelecek yılki yarışmaya katılmasına izin verilip verilmemesi konusunda oylamaya yapmaya çağırdığı bildirildi.

İsrail Gazze'deki katliamını sürdürürken, bölgede açlık nedeniyle ölümler de arttı.

Kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirilirken, üye ülkelerin yüzde 50’sinden fazlasının İsrail’in aleyhine oy kullanması durumunda, İsrail, 2026’da yarışmaya katılamayacak.

EBU 68 üye ülkenin tamamının oy kullanmaya davet edileceğini belirtirken, Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi yarışmaya katılmayan yayıncı ülkeler de buna dahil edildi.

İsrail geçen Eurovision’da Yuval Raphael ile ikinci olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

