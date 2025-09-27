Sulama Deposu Kazısından Tarihi Kalıntılar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere yürütülen sulama deposu çalışmaları sırasında tarihi eserlere rastlandı.

Kazı alanında tarihi eser niteliğindeki buluntuların ortaya çıkması üzerine durum yetkililere bildirildi. Çalışmalar durdurulurken, alan güvenlik şeridiyle kapatılarak koruma altına alındı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, alan resmi olarak koruma altına alındı. Önümüzdeki günlerde uzman ekiplerce arkeolojik kazı çalışmaları başlatılacak.

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun ise yapılacak detaylı incelemelerle netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA