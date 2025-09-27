Sulama Deposu Kazısından Tarihi Kalıntılar Çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sulama deposu çalışmaları sırasında tarihi eserlere rastlandı. Çalışmalar durdurulurken, alan güvenlik şeridiyle koruma altına alındı ve polis bölgede nöbet tutmaya başladı.

Son Güncelleme:
Sulama Deposu Kazısından Tarihi Kalıntılar Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere yürütülen sulama deposu çalışmaları sırasında tarihi eserlere rastlandı.

Kazı alanında tarihi eser niteliğindeki buluntuların ortaya çıkması üzerine durum yetkililere bildirildi. Çalışmalar durdurulurken, alan güvenlik şeridiyle kapatılarak koruma altına alındı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, alan resmi olarak koruma altına alındı. Önümüzdeki günlerde uzman ekiplerce arkeolojik kazı çalışmaları başlatılacak.

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun ise yapılacak detaylı incelemelerle netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Tarihi eser
Son Güncelleme:
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
Real Madrid’in Altın Çocuğuydu! Arda Güler Kararı Belli Oldu: Resmen Duyurdular Arda Güler Kararı Belli Oldu
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Melih Gökçek Döneminde Gong Çalarak Kazanmıştı! Hollandalı Süper Model Bir Vuruşluk Serveti Nerede Harcadı? Hollandalı Süper Model 'Bir Vuruşluk Serveti' Nerede Harcadı?
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı