Ajda Pekkan İmaj Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı

Yalova konserinde sahne alan Ajda Pekkan, platin sarısı saçlarını kumrala boyatarak hayranlarını şaşırttı. Süperstar’ın imaj değişikliği, takipçilerini ikiye böldü. Kimi sanatçının yeni imajını beğendi, kimi ise tanımakta zorlandı.

Ajda Pekkan, Yalova’da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Sahnede enerjisi ve şarkılarıyla yine büyük alkış alan Süperstar, bu kez müziğinden çok imajıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır imzası haline gelen platin sarısı saçlarını değiştiren Pekkan, izleyicilerin karşısına kumral tonlarıyla çıktı.

79 yaşındaki ünlü sanatçının yeni imajı, konser alanındaki hayranlarının olduğu kadar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Pekkan’ın bu değişikliği, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Bazı takipçileri “Tanıyabilene aşk olsun” diyerek şaşkınlığını dile getirirken, bazıları ise Süperstar’ı Demet Akalın ve Seren Serengil’e benzetti. Yeni görünüm, sevenlerini ikiye böldü. Kimileri değişimi cesur ve modern bulurken kimileri ise eski tarzını daha çok beğendiklerini ifade etti.

Ajda Pekkan ise imaj değişikliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sahnedeki duruşu, enerjisi ve şarkılarıyla bir kez daha “Süperstar” ünvanını hak ettiğini gösterdi. Yeni görünümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Pekkan, hem merak hem de beğeni topladı.

