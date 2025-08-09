‘Rock’ın Kraliçesi’ Şebnem Ferah Sahnelere Geri Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Can Kırıkları’, ‘Mayın Tarlası’, ‘ Bu Aşk Fazla Sana’ gibi şarkılarla tanınan ancak uzun süredir yeni şarkı çıkarmayan ve konser vermeyen sanatçı Şebnem Ferah’ın ne zaman sahnelere döneceği merak ediliyor.

DÖNÜŞ SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Bir muhabirin kendisine sorduğu “Konser vermeme sebebiniz nedir?” sorusuna samimi bir yanıt veren Ferah, “Biraz araya ihtiyacım vardı” diyerek dinlenmek istediğini belirtmişti. “Konseriniz olacak mı?” sorusuna da yanıt veren Ferah, “Olacak olacak” ifadelerini kullanarak geri dönüşün sinyallerini vermişti.

'GELİYOR KRALİÇE'

Ferah’ın sahnelere dönüşüne bir sinyal de şarkıcı Ceylan Ertem’den geldi. Moda dünyasının sevilen ismi Didem Soydan’ın “Hiç mi çıkmayacak bir daha sahnelere?” sorusunu yanıtlayan Ertem, “Çıkacak provalarda, geliyor Kraliçe” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi