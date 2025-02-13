Villasındaki Tadilat Başına Dert Açtı! Ajda Pekkan Davalık Oldu
Süperstar Ajda Pekkan'ın 3 yıl önce Bodrum Çamlıkköy'de 2,5 milyon euroya satın aldığı villası başına dert oldu. Villada aylardır tadilat yapan Pekkan'ı komşuları şikayet edince davalık oldu. İşte detaylar...
Kaynak: Mehmet Üstündağ
Ajda Pekkan, yıllar önce Bodrum'dan satın aldığı lüks villası yüzünden davalık oldu. 4 katlı, 6 oda, 2 salon, havuz ve spa bulunan villada değişiklik yapmak isteyen Peekan, geçtiğimiz Temmuz ayında evini tadilata sokmuştu.
Aylardır süren villanın tadilatı bitmeyince komşuları isyan etti.
Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Ajda Pekkan ve site yönetiminin davalık olduğunu söyledi. Olaya ilişkin konuşan Üstündağ, "Ajda Pekkan 3 yıl önce Bodrum'dan ev almıştı. Pandemi döneminde orada çok zaman geçiriyordu. Site yönetimiyle çok büyük sıkıntılar yaşıyormuş." dedi.
"Bitmek bilmeyen bir tadilat varmış. Site yönetimi de dava açmış. Sesten ve gelen giden kamyonlardan dolayı çok rahatsız olmuşlar. Ajda Pekkan hakkında daha önce '2,5 milyona aldığı ev için 1,5 milyonluk tadilat yaptırıyor' diye haberler bile çıkmıştı." ifadelerini kullandı.