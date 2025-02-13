Villasındaki Tadilat Başına Dert Açtı! Ajda Pekkan Davalık Oldu

"Bitmek bilmeyen bir tadilat varmış. Site yönetimi de dava açmış. Sesten ve gelen giden kamyonlardan dolayı çok rahatsız olmuşlar. Ajda Pekkan hakkında daha önce '2,5 milyona aldığı ev için 1,5 milyonluk tadilat yaptırıyor' diye haberler bile çıkmıştı." ifadelerini kullandı.