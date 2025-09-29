Usta İsimler Aynı Sahnede Buluşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk halk müziğinin usta isimleri Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, 3 Ekim Cuma günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda aynı sahneyi paylaşacak. Alacanta Production organizasyonuyla düzenlenecek konser, hem müzik hem de kültür dünyası için önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor.

Konserin açılışını Erkan Akalın, Burak Aykaç ve Ayhan Aydın’dan oluşan Aşk-ı Muhabbet üçlüsü yapacak. Gecede Anadolu’nun sevilen türkülerinden deyişlerine, uzun havalardan ustaların özgün eserlerine kadar geniş bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak.

Cengiz Özkan, aşkı, ayrılığı, umudu ve direnişi dile getirirken; Erdal Erzincan, bağlamasıyla Anadolu’nun kadim hikâyelerini modern bir tınıyla yorumlayacak.

Kaynak: ANKA