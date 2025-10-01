Morrissey Türkiye'ye Geliyor: İstanbul ve Ankara İçin Geri Sayım

Alternatif rockın efsanesi Morrissey, 16 Aralık’ta İstanbul Volkswagen Arena’da ve 19 Aralık’ta Ankara ATO Congresium’da hayranlarıyla buluşacak.

Son Güncelleme:
Morrissey Türkiye'ye Geliyor: İstanbul ve Ankara İçin Geri Sayım
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alternatif rock müziğin ikonik ismi Morrissey, uzun bir aradan sonra Türkiye’deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle ertelenen konserin ardından, sanatçı bu kez Piu Entertainment organizasyonuyla 16 Aralık 2025’te İstanbul Volkswagen Arena’da ve 19 Aralık 2025’te Ankara ATO Congresium’da sahne alacak. İngiliz müziğine olağanüstü katkılarıyla Ivor Novello Ödülü’ne layık görülen Morrissey, neslinin en büyük söz yazarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Morrissey Türkiye'ye Geliyor: İstanbul ve Ankara İçin Geri Sayım - Resim : 1
Morrissey

The Smiths ile 1980’lerde müzik tarihine damga vuran sanatçı, solo kariyerinde de “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “First of the Gang to Die” gibi hitlerle milyonların kalbinde taht kurdu. Toplam 13 stüdyo albümü ve 15’i İngiltere listelerinde ilk 10’a giren albümleriyle global bir başarı elde eden Morrissey, California Son ve Low in High School ile ABD listelerinde de adından söz ettirdi.

BİLETLER 3 EKİM'DE SATIŞTA

The Smiths’in kült şarkıları “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” ve “There Is A Light That Never Goes Out” ile müzik dünyasında çığır açan Morrissey, solo kariyerinde de aynı etkiyi sürdürdü. İstanbul ve Ankara’daki konserlerde, sanatçının geniş repertuvarından unutulmaz şarkılar ve eşsiz sahne enerjisiyle Türk müzikseverlere duygusal bir deneyim sunması bekleniyor.

Biletler 3 Ekim Cuma saat 12.00’de Bubilet’te satışta olacak.

Tüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptalTüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptalKültür - Sanat

Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’Magazin

Konser Çıkışı Vurulmuştu: Çakal'dan İlk Kare GeldiKonser Çıkışı Vurulmuştu: Çakal'dan İlk Kare GeldiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konser
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Osman Bektaş Büyük İstanbul Depremini Engelleyen Sırrı Açıkladı! Gizli Mekanizmayı İlk Kez Gösterdi İstanbul Depremini Engelleyen Sırrı Açıkladı
Usta İsimler Aynı Sahnede Buluşuyor Usta İsimler Aynı Sahnede
Hollywood'u Karıştıran Oyuncu! Ünlü İsimler Ayaklandı, 'Onunla Çalışan Boykot Edilmeli' Hollywood'u Karıştıran Oyuncu
İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Kütahya’ya Tarih Verildi! Cuma Günü Başlayacak, Durmadan Devam Edecek: Dışarı Çıkmadan Hazırlığınızı Yapın Cuma Günü Başlayacak, Durmadan Devam Edecek
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı