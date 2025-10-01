Morrissey Türkiye'ye Geliyor: İstanbul ve Ankara İçin Geri Sayım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alternatif rock müziğin ikonik ismi Morrissey, uzun bir aradan sonra Türkiye’deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle ertelenen konserin ardından, sanatçı bu kez Piu Entertainment organizasyonuyla 16 Aralık 2025’te İstanbul Volkswagen Arena’da ve 19 Aralık 2025’te Ankara ATO Congresium’da sahne alacak. İngiliz müziğine olağanüstü katkılarıyla Ivor Novello Ödülü’ne layık görülen Morrissey, neslinin en büyük söz yazarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Morrissey

The Smiths ile 1980’lerde müzik tarihine damga vuran sanatçı, solo kariyerinde de “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “First of the Gang to Die” gibi hitlerle milyonların kalbinde taht kurdu. Toplam 13 stüdyo albümü ve 15’i İngiltere listelerinde ilk 10’a giren albümleriyle global bir başarı elde eden Morrissey, California Son ve Low in High School ile ABD listelerinde de adından söz ettirdi.

BİLETLER 3 EKİM'DE SATIŞTA

The Smiths’in kült şarkıları “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” ve “There Is A Light That Never Goes Out” ile müzik dünyasında çığır açan Morrissey, solo kariyerinde de aynı etkiyi sürdürdü. İstanbul ve Ankara’daki konserlerde, sanatçının geniş repertuvarından unutulmaz şarkılar ve eşsiz sahne enerjisiyle Türk müzikseverlere duygusal bir deneyim sunması bekleniyor.

Biletler 3 Ekim Cuma saat 12.00’de Bubilet’te satışta olacak.

