Efsane Metal Grubu Megadeth Dağılacağını Duyurdu! Bir Devrin Sonu

Metal müziğin efsane gruplarından Megadeth, 2026’da çıkacak yeni albüm ve turnenin ardından sahnelere veda edeceğini duyurdu. Grubun kurucusu ve vokalisti Dave Mustaine, sosyal medya üzerinden hayranlarına yaptığı açıklamada kariyerinde bir dönüm noktasına geldiğini belirtti.

"Kariyerinin sonuna gelen pek çok müzisyen ya kazara ya da istemeden bu noktaya geliyor. Çoğu zirvedeyken bırakamıyor. Ben şu an tam da oradayım" ifadelerini kullanan Mustaine, Megadeth’in son albümünü önümüzdeki yıl yayımlayacağını ve 2026 turnesinin ardından grubun dağılacağını açıkladı.

Our 17th studio album is on its way. Artwork by Blake Armstrong @SpaceBoyComics pic.twitter.com/BfqpdGbpAs — Megadeth (@Megadeth) August 15, 2025

40 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ

1983’te kurulan Megadeth, thrash metalin öncü grupları arasında yer aldı. 42 yıl boyunca 16 stüdyo albümü yayımlayan grup, beş kez platin plak kazanarak dünya çapında 50 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Özellikle “Peace Sells… but Who’s Buying?” (1986) ve “Rust in Peace” (1990) albümleri, metal müzik tarihinde dönüm noktası kabul ediliyor.

METALLICA’DAN MEGADETH’E

Dave Mustaine, 1981–83 yılları arasında Metallica’nın gitaristi olarak çaldıktan sonra grupla yollarını ayırmış ve daha progresif bir thrash metal anlayışıyla Megadeth’i kurmuştu. Yıllar içinde grup üyeleri sık sık değişse de Megadeth, her zaman Mustaine ile özdeşleşti.

HAYRANLARINI UNUTULMAZ ŞARKILARLA BIRAKTI

Megadeth, kırk yılı aşkın kariyerinde onlarca albüm ve unutulmaz şarkıya imza attı. Albüm kapağı hayranlarla paylaşılan son çalışmasının ardından grup, veda turnesiyle birlikte müzik tarihindeki yerini bir kez daha perçinleyerek dağılacak.

Kaynak: Haber Merkezi