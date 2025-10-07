Yabancı Koleksiyonerler Sıraya Girdi: Eliyle Tek Tek İşliyor, 100 Bin Liraya Satıyor

Tarihi Tütün Hanı’nda 45 yıldır bakır işleyen usta Kamil Şingin, el işçiliğiyle hazırladığı Memlük dönemi esintili “Çeşm-i Bülbül” ibriklerini koleksiyonerlere 100 bin TL’den sunuyor. Şingin, ürünlerine özellikle yabancıların ilgi gösterdiğini söyledi.

Gaziantep’in tarihi Tütün Hanı’nda 45 yıldır bakırcılık mesleğini sürdüren 56 yaşındaki usta Kamil Şingin, geçmişten günümüze gelen bakır işçiliğini sanat eserine dönüştürüyor. Ustanın özellikle el emeğiyle hazırladığı ürünlerden biri olan ve “Çeşm-i Bülbül” adıyla bilinen bakır ibrikler, zarif detayları ve estetik görünümleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Tütün Hanı’nda 45 yıldır bakır işleyen usta Kamil Şingin, el işçiliğiyle hazırladığı eserlerini ortalama 100 bin liraya satışa sunuyor

TAMAMI EL EMEĞİ

Şingin, söz konusu ibrikleri hiçbir teknolojik alet kullanmadan, yaklaşık bir ayda işlediğini belirterek, "Tamamı el işçiliğiyle yapılır, fabrikasyon değildir. Kişiye özel üretilen bu tür eserlerde seri üretim söz konusu olamaz. En fazla iki ya da üç adet yapılabilir. Yapım aşamasında ölçüler belirlenir ve ürün dövülerek şekillendirilir. Önce elde form verilir, ardından hangi döneme aitse o dönemin motifleriyle süslenerek ortaya bir sanat eseri çıkarılır." dedi.

100 BİN LİRAYA SATILIYOR

Şingin, “Bu ürünlerin değeri yapım aşamasına ve verilen emeğe göre belirlenir. Ortalama 100 bin lira civarında bir fiyat biçilir. Ancak bu rakam, emeğin karşılığını yansıtmaktan çok sanatın değerini simgeler.” diye konuştu. Ürünlerin yapımının 1 aydan uzun sürdüğünü belirten usta, özellikle yabancı müşterilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

YABANCI KOLEKSİYONERLERDEN İLGİ

Bakır ibriklerin Osmanlı, Selçuklu, İran ve farklı yörelere özgü stillerde üretildiğini söyleyen usta, “Bu eserler geçmişte dönemin en zenginleri tarafından kullanılmış, günümüzde ise nadide birer koleksiyon ürünü olarak değerlendiriliyor." dedi ve son eserinin Makedonya’dan bir koleksiyoner tarafından satın alınacağını söyledi.

Kaynak: İHA

