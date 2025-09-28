Asırlık Gizli Lezzet! 6 Saatte 1 Litre Külle Kazanda Kaynıyor! Kilosu 500 Lira, Yok Satıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü köyünde, bağ bozumu sonrası geleneksel pekmez üretimi başladı. Katkı maddesiz ve tamamen doğal yöntemlerle üretilen pekmez, hem sofraları tatlandırıyor hem de bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geliyor.

6 saat boyunca kazanda külle kaynatılıyor

ASIRLIK TARİF

Bağların budanmasından pekmezin kaynatılmasına kadar geçen süreci büyük bir emek ve sabır istediğini belirten Pekmez üreticisi Mustafa Bozkurt, “Üzümlerimiz tamamen doğal ortamda yetişiyor. Budamayı, hastalıkla mücadeleyi geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Kükürt ve bordo bulamacı dışında ilaç kullanmıyoruz. Eylül ayında üzümler olgunlaştığında, birkaç gün bekletip sıkıma hazır hale getiriyoruz” dedi.

MEŞE VE İNCİR KÜLÜ LEZZET KATIYOR

Pekmez yapımında kullanılan külün lezzeti doğrudan etkilediğini anlatan Bozkurt, özellikle meşe ve incir ağacı külünün tercih edildiğini belirtti. Külün şırayı arındırmak ve berraklaştırmak için kullanıldığını söyleyen Bozkurt “Meşe ve incir külü hem lezzet katar hem de doğallığını korur. 50 kiloluk kazanlara yaklaşık bir litre kül ekliyoruz. Kaynama süreci 6-7 saat sürüyor ve bu sırada sürekli başında durup karıştırıyoruz” diye konuştu.

TOPRAK DEĞİL KÜL KULLANILIYOR

Pekmez üreticilerinden Rahime Gümüş, üretim sürecinde hijyenin ve sağlığın ön planda tutulduğunu vurguladı. Bazı köylerde hâlâ toprak kullanıldığını belirten Gümüş, bu uygulamanın sağlık açısından risk taşıdığını söyledi. Gümüş “Biz küllü yapıyoruz çünkü toprak asbest içerebiliyor. Külle yapılan pekmez çok daha sağlıklı. Ayrıca bal yerine pekmez tüketilmesini öneriyorum. Özellikle demir eksikliğine karşı etkili; C vitaminiyle birlikte alındığında vücuda emilimi artar” dedi.

LEZZETİN KAYNAĞI: YERLİ ÜZÜMLER

Ürünlü köyünde “dimlit” ve “ak üzüm” gibi yerel üzüm çeşitleri kullanılıyor. Bu üzümlerin hem lezzetli hem de bol sulu olduğunu belirten Gümüş “Yerli üzümlerimiz bal gibi tatlı. Torbalarda saklanarak Şubat ayına kadar dayanır. Yağmur, çamur fark etmez, torbanın içinde kalır ve ilk günkü gibi taze kalır” diye konuştu.

KİLOSU 500 LİRADAN SATILIYOR

Pekmezin büyük kısmı üreticiler tarafından ihtiyaç için kullanılıyor, ancak artan miktar satışa sunuluyor. Gümüş, doğal pekmezin kilogramının 500 TL’den alıcı bulduğunu ifade etti.

