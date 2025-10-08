Zara, Carnegie Hall’da Cumhuriyet’in 102. Yılı İçin Konser Verecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York’un Carnegie Hall sahnesinde, 8 Kasım 2025 tarihinde Zara, “Symphony of Harmony from Anatolia – Anadolu’dan Uyum Senfonisi” adlı konserle müzikseverlerle buluşacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıldönümüne özel düzenlenen etkinlikte, Zara Anadolu türkülerini senfonik düzenlemelerle seslendirecek. Türk besteci Faruk Kanca tarafından senfoniye uyarlanan eserler, Andrew Perea yönetimindeki orkestra eşliğinde sunulacak. Konserde klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski de yer alacak.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türkiye Yüzyılı girişimi tarafından düzenlenen konser, “Play for Global Peace – Küresel Barış için Çal” temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik, Anadolu’nun müzikal mirasını tanıtmayı ve kültürler arası ortak değerleri vurgulamayı amaçlıyor.

Zara, konserle ilgili, “Cumhuriyetimizin 102. yılında, Anadolu’nun sesini dünyanın en prestijli sahnelerinden birinde duyurmak büyük bir onur. Müziğimizle barışı, sevgiyi ve dayanışmayı tüm dünyaya hissettirmek istiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi