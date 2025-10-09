29. Uluslararası Ankara Caz Festivali 13 Kasım’da Başlıyor

Caz Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 13 Kasım 2025’te kapılarını açıyor. ‘Cazın Renkleri’ temasıyla 17 gün sürecek etkinlik, konserlerden ustalık sınıflarına geniş bir program sunacak.

Ankara, caz müziğinin büyülü dünyasına bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 13 Kasım akşamı Ankara HiltonSA’da düzenlenecek görkemli açılışla start alacak festival, 30 Kasım’a kadar 17 gün boyunca başkentteki müzikseverlere unutulmaz anlar vaat ediyor. Festivalin açılışında dünyaca tanınmış piyanist Fahir Atakoğlu, davul virtüözü Volkan Öktem, basçı Alp Ersönmez ve vokalist Seçil Akmirza gibi usta isimler aynı sahnede buluşacak.

Festival boyunca, Ankara’nın önde gelen kültür ve sanat mekanları cazın farklı renklerine ev sahipliği yapacak. İlayda Hatipoğlu Quartet, Bilal Karaman, Şenay Lambaoğlu, Tuluğ Tırpan, Raquel Kurpershoek Quartet, Irma Peretti Quintet feat. Aydın Kahya gibi yerli ve uluslararası sanatçılar, dinleyicilere eşsiz performanslar sunacak. Etkinlikler, konserlerin yanı sıra sergiler ve söyleşilerle de zenginleşecek. Festivalin finali ise 30 Kasım akşamı ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu’nda gerçekleşecek. Şef Ümit Eroğlu yönetimindeki METU Big Band, konuk sanatçı Yıldız İbrahimova ile sahne alarak bu müzik şölenini taçlandıracak.

Festival, sadece müzikle sınırlı kalmıyor; eğitim ve kültürel etkileşim de ön planda tutuluyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek masterclass programları, genç müzisyenlere caz doğaçlaması ve ses tekniği üzerine uygulamalı eğitimler sunacak. Ayrıca, ‘Disiplinlerarası Bir Bakışla Caz Yazıları’ kitabının tanıtımı ve Tasarım Yarışması Sergisi ile cazın görsel sanatlarla olan bağları da izleyicilere sunulacak.

