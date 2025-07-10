Unutulmaz Şarkılarıyla Hafızalardaydı! Ünlü Şarkıcı ve Oyuncu Rüçhan Çamay Hayatını Kaybetti, Acı Haberi Kızı Melike Demirağ Duyurdu

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Türk müziğinin duayen isimlerinden, caz ve pop müziğin Türkiye’deki ilk kadın temsilcilerinden Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. “Para Para Para”, “Gönlüm Çok Zengin” ve “Ne Haber” gibi hit şarkılarla bir döneme damgasını vuran sanatçı, aynı zamanda Yeşilçam filmlerindeki rolleriyle de izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Çamay’ın vefat haberini, kızı ve kendisi de ünlü bir sanatçı olan Melike Demirağ, sosyal medya hesabından duyurdu. Melike Demirağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Annem, hayat arkadaşım, yoldaşım” diyerek duygularını ifade etti.

RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?

30 Mayıs 1931’de İstanbul’da doğan Rüçhan Çamay, müzik kariyerine çocuk yaşlarda başladı. Annesi Mebrure Hasekin, Türkiye’nin ilk kadın radyo spikerlerinden biriydi. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve şan eğitimi alan Çamay, 12 yaşında Ankara Radyosu Çocuk Kulübü’nde sahneye çıkarak yeteneğini sergiledi. 1947 yılında İstanbul’da profesyonel müzik kariyerine adım atan sanatçı, 1950’li yıllarda caz müziğini Türkiye sahnelerine taşıyarak bir ilke imza attı. “Televizyonda şarkı söyleyen ilk Türk sanatçı” unvanına sahip olan Çamay, güçlü sesi ve sahne karizmasıyla müzikseverlerin sevgisini kazandı.

CAZDAN POPA UZANAN BİR MİRAS

Rüçhan Çamay, 1950’lerde ABD ve Almanya’da sahne alarak uluslararası alanda da adını duyurdu. 1970’lerde “Para Parra Parrra” plağıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen sanatçı, cazın yanı sıra Türkçe pop müziğinde de unutulmaz eserler bıraktı. 2007 yılında İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Çamay’ın hayatı, 2021 yılında gazeteci Dilek Yaraş’ın kaleme aldığı “Kayıp Diva – Rüçhan Çamay’ın Hayatı” kitabıyla yeniden gündeme gelmişti.

Sanatçının son yıllarda sağlık durumu, yaşlılığa bağlı olarak hafif bir düşüş göstermiş, ara ara kontrol muayenelerine gidiyordu. Çamay, 10 Temmuz 2025 sabahı İstanbul’daki evinde, ailesi ve yakın dostlarının huzurunda hayata veda etti. Ölüm nedeni hakkında ailesi, yaşlılığa bağlı doğal sebepler olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi