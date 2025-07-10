Antep Fıstığında Aflatoksin Tespit Ettiler, Hemen Geri Gönderdiler

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Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı Antep fıstığı çekirdeklerinde aflatoksin tespit edildiği bildirildi. Ürünler için apar topar harekete geçildi.

Gıda güvenliğine yönelik devletlerin önlem alma çalışmaları sürerken, Avrupa Komisyonu da birlik ülkelerinde yaşayan insanları ve hayvanları korumak için Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) sık sık bildirimlerde bulunuyor.

Bu listede Türkiye’den gönderilen ürünler de sık sık kendisine yer bulurken, bu ürünler arasında, fındıktan kuru incire, Antep fıstığından bisküviye kadar pek çok ürün kalemi yer alıyordu.

Yapılan son bildirime göre, Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı Antep fıstığı çekirdeklerinde yüksek miktarda aflatoksin tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumun ciddi risk teşkil ettiği belirtildi. Ürünler için yeniden gönderim kararı verildi.