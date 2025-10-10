ABB Konser İddianamesi Tamamlandı! İşte Kritik Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021–2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser organizasyonlarına ilişkin soruşturmayı tamamladı. 'Nitelikli zimmet' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, 5’i tutuklu 14 şüpheli hakkında 31 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konserlerin piyasa rayiç bedellerinin üzerinde maliyetlerle gerçekleştirildiği iddiası üzerine başlatıldı. Bilirkişi raporunda, konser organizasyonlarını üstlenen firmalara toplam 154 milyon 453 bin lira aktarıldığı, ödemelerin piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğu tespitine yer verildi.

KONSER SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

İddianamede, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un 2020 yılında göreve başlamasının ardından konser sayısında ciddi artış olduğu belirtilirken, bazı ihalelerde piyasa araştırması yapılmadığı, tekliflerin yalnızca tek firmadan alınan proforma faturalarla oluşturulduğu ifade edildi. İddianameye eklenen MASAK raporuna göre, konser organizasyonlarını üstlenen firmalar arasında yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleşti. Evren Teknik isimli şirketin hesabına farklı firmalardan toplam 221 milyon liranın aktarıldığı, bu paranın önemli bir kısmının nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, toplam 365 milyon 576 bin liranın bankalardan nakit çekilerek 'izinin kaybettirildiği' bilgisi yer aldı.

KALEM KALEM TUTARLAR

Bilirkişi incelemesine göre, Enfest Organizasyon’un 12 konser ihalesinden 93 milyon 367 bin lira aldığı ve bunun 39 milyon liralık kısmının şirket uhdesine fazla geçtiği ifade edildi. Teknik Grup Müzik Organizasyon’un 6 konser karşılığında 56 milyon 991 bin lira aldığı, fazla tahsil edilen tutarın 20 milyon lira olduğu, Universe Prodüksiyon’un ise 5 konserden 80 milyon lira aldığı ve bu işlemlerden 51 milyon liralık fazla gelir elde ettiği belirtildi. İddianamede, bu konserlerin bir kısmında teknik şartnamelerin hazırlanmasından önce faturaların düzenlendiği, bu durumun da işlemlerin önceden planlandığına işaret ettiği kaydedildi.

SANIKLAR VE İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, daire başkan yardımcıları, şube müdürleri ve yüklenici firmaların sahipleri dahil 14 sanık yer aldı. Sanıklar hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 18 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

