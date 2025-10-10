Malatya’da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Adem Biroğlu (34), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Biroğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Biroğlu’nun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA