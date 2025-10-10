Malatya’da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede çalışan 34 yaşındaki Adem Biroğlu, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Malatya’da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Adem Biroğlu (34), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Biroğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Biroğlu’nun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

Samsun'da Hafif Ticari Araç Köprüden Düştü: 2 Kişi YaralandıSamsun'da Hafif Ticari Araç Köprüden Düştü: 2 Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu Kayserispor'a Acun Ilıcalı Piyangosu
Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı
Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 2'si Çocuk 9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek