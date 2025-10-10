Sultanhisar’da Ruhsatsız Silah Operasyonu! 3 Silah Ele Geçirildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde polis ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda 3 ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, M.İ. isimli şahsın evinde silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 9 fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 184 adet dolu kartuş ve 50 adet pipet mermisi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evde ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

