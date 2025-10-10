Samsun'da Hafif Ticari Araç Köprüden Düştü: 2 Kişi Yaralandı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde bir hafif ticari aracın köprüden aşağıya düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 34 GGL 265 plakalı araç, A.T. idaresinde Salıpazarı-Tahnal grup yolu üzerinde bulunan Yeşildere Köprüsü'nden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.T. ile araçta yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Samsun Trafik kazası
