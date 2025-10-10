Karabük Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı

Karabük’te yürütülen siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 14’ü tutuklandı.

Karabük Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı
Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilgili birimlerin ortak çalışmasıyla sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik altı aylık bir operasyon planlandı. Şüpheliler, sosyal medya reklamları aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlarla irtibat kurup onları mağdur etti.

Yapılan teknik takip ve analizler sonucunda, elde ettikleri suç gelirlerini kripto para platformlarına transfer ederek izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Karabük’ün yanı sıra Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 140 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Gözaltına alınan diğer 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

