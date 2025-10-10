Plakasını Bantla Değiştirmeye Çalışan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Afyonkarahisar'da motosikletinin plakasındaki harf ve rakamları sarı bantla değiştirerek okunmaz hale getirmeye çalışan bir sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili yapılan incelemede, sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 7 bin TL idari para cezası uygulandı.

Plakasını Bantla Değiştirmeye Çalışan Motosiklet Sürücüsüne Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Maliye Kavşağı’nda ışıklarda bekleyen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin plakasının sarı bantla kapatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede tespit edilen motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde, plakanın kasıtlı olarak okunmaz hale getirildiği belirlendi.

Sürücü M.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli maddelerden 7 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Afyonkarahisar Motosiklet
Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti
Bursa Orhangazi’de 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği Bursa Orhangazi’de 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı Selda Bağcan'dan Cevap! Tuttuğu Takımı Açıkladı
Uşak'ta Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu Uşak'ta Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu
Iğdır’da Korkunç Motosiklet Kazası Iğdır’da Korkunç Motosiklet Kazası
Afyonkarahisar’da FETÖ’cü Aranan Subay Yakalandı Afyonkarahisar’da FETÖ’cü Aranan Subay Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek