Plakasını Bantla Değiştirmeye Çalışan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Maliye Kavşağı’nda ışıklarda bekleyen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin plakasının sarı bantla kapatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede tespit edilen motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde, plakanın kasıtlı olarak okunmaz hale getirildiği belirlendi.

Sürücü M.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli maddelerden 7 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA