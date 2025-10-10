Plakasını Bantla Değiştirmeye Çalışan Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Afyonkarahisar'da motosikletinin plakasındaki harf ve rakamları sarı bantla değiştirerek okunmaz hale getirmeye çalışan bir sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili yapılan incelemede, sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 7 bin TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Maliye Kavşağı’nda ışıklarda bekleyen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin plakasının sarı bantla kapatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede tespit edilen motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde, plakanın kasıtlı olarak okunmaz hale getirildiği belirlendi.
Sürücü M.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli maddelerden 7 bin TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA