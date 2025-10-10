Bursa Orhangazi’de 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Orhangazi’de Zeytin Sokak’taki 6 katlı Yazıcıoğlu Apartmanı’nın 5’inci katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa Orhangazi’de 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Arapzade Mahallesi Zeytin Sokak’ta bulunan 6 katlı Yazıcıoğlu Apartmanı’nda bugün saat 13.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. 5’inci katta O.Ş.’ye ait daireden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının başlamasıyla apartmanda büyük bir panik yaşanırken, polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini hızla tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle alevler, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 5’inci kattaki dairede maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

