Iğdır’da Korkunç Motosiklet Kazası

Iğdır Şehit Vahap Akar Caddesi’nde seyir halindeki motosiklete ara sokaktan aniden fırlayan otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; polis soruşturma başlattı.

Iğdır’ın Karaağaç Mahallesi’nde, trafiğin yoğun olduğu Şehit Vahap Akar Caddesi’nde meydana gelen feci kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde normal hızda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, ara yoldan ani bir manevrayla çıkan otomobilin darbesiyle savruldu. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, asfalt zemine sert bir şekilde düşerek ağır yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Servis’i ararken, olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri hızlı müdahale etti. Yaralı sürücüye ilk yardım yerinde yapıldıktan sonra Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne acil olarak nakledildi. Hastane kaynakları, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Iğdır Trafik kazası
