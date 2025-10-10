Iğdır’da Korkunç Motosiklet Kazası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır’ın Karaağaç Mahallesi’nde, trafiğin yoğun olduğu Şehit Vahap Akar Caddesi’nde meydana gelen feci kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde normal hızda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, ara yoldan ani bir manevrayla çıkan otomobilin darbesiyle savruldu. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, asfalt zemine sert bir şekilde düşerek ağır yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Servis’i ararken, olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri hızlı müdahale etti. Yaralı sürücüye ilk yardım yerinde yapıldıktan sonra Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne acil olarak nakledildi. Hastane kaynakları, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak detaylı tetkiklerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA