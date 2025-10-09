Bartın’da Yağışlı Havada Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde olan 74 BIS 86 dorse plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 74 AS 182 plakalı otomobille çarpışan tır, facianın başlangıcı oldu.

Kazada, otomobil içinde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, her iki aracın sürücüleri ağır yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Bartın’daki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis ve jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın detaylarını araştırmak üzere çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA