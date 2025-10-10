Çorum'da Belediye Araçları Arasında Korkunç Kaza: 22 Öğrenci Yaralandı

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde, Kitap Fuarı'na giden ilkokul öğrencilerini taşıyan belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı. Hafif yaralanan 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Çorum'da Belediye Araçları Arasında Korkunç Kaza: 22 Öğrenci Yaralandı
Çorum'da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası, bir okul servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 22 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Çorum Belediyesi'ne ait halk otobüsü, 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerini Kitap Fuarı etkinliğine taşırken, aynı belediyeye bağlı bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otobüsteki öğrenciler panik yaşarken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Hafif yaralı 22 öğrenci, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere sevk edildi. Bazıları ayakta tedavi edilirken, durumları stabil olan minikler korku dolu anlar yaşadı. Polis, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı; ilk incelemelerde yol koşulları ve araç hızı üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

