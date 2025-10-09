Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 15’i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 487,42 gram sentetik uyuşturucu madde ile 276 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemece 15 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

