Kastamonu'da Uyuşturucu Baskını! 1 Şüpheli Tutukladı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada saksıya dikili vaziyette kenevir bitkisi, 37 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Kastamonu'da Uyuşturucu Baskını! 1 Şüpheli Tutukladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda U.K'nin üstü ve ikametinde yapılan aramada 138 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, saksıya dikili vaziyette kenevir bitkisi, 37 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Depremi! Serdal Adalı Olaya Resmen El Koydu Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Depremi!
Altından Sonra Bir Sıçrama Ondan Geldi! Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü: Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor? Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü:
Malatya’yı Fırtına Vurdu, Hayat Felç Oldu Malatya’yı Fırtına Vurdu, Hayat Felç Oldu
Bartın’da Yağışlı Havada Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı Bartın’da Yağışlı Havada Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
EN KRİTİK 5 GÜN! Gazze'de Ateşkesin Detayları Belli Oldu EN KRİTİK 5 GÜN
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü