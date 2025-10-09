Bingöl'de Mercimek Yüklü Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Bingöl’ün Genç ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, mercimek taşıyan bir tır devrildi, sürücü yaralandı.

Bingöl'de Mercimek Yüklü Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Genç-Lice yolu üzerindeki karakol mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen tırın fren sisteminde arıza meydana geldi. Kontrolden çıkan araç devrilerek yol kenarına savruldu. Kazada tır şoförü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bingöl Trafik kazası
Son Karar Verildi! Anlaşma Tamam, Erol Bulut Süper Lig’e Dönüyor: İşte Yeni Adresi… Anlaşma Tamam! Süper Lig’e Dönüyor
Kastamonu'da Uyuşturucu Baskını! 1 Şüpheli Tutukladı Kastamonu'da Uyuşturucu Baskını! 1 Şüpheli Tutukladı
Bartın’da Yağışlı Havada Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı Bartın’da Yağışlı Havada Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: Bölgeleri Tek Tek Açıkladı Hafta Sonuna Kar Yağışı Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
EN KRİTİK 5 GÜN! Gazze'de Ateşkesin Detayları Belli Oldu EN KRİTİK 5 GÜN
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
tv100’de Flaş Karar: İki İsimle Yollar Ayrıldı İki İsimle Yollar Ayrıldı