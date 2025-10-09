Bingöl'de Mercimek Yüklü Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Genç-Lice yolu üzerindeki karakol mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen tırın fren sisteminde arıza meydana geldi. Kontrolden çıkan araç devrilerek yol kenarına savruldu. Kazada tır şoförü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA