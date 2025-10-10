Zonguldak'ta Korkutan Kaza: Facia Kıl Payı Atlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre kaza, Ereğli-Alaplı karayolu üzerinde yaşandı. Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 81 BL 046 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen G.S. idaresindeki 67 ADK 048 plakalı araca ön kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden O.K., karşı şeride geçerek refüje çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri gerekli incelemeleri yaparken, yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA