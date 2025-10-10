AFAD Duyurdu! Malatya'da Deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.08'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.08'de yaşanan sarsıntının derinliği 13.66 olarak kaydedildi.

KANDİLLİ: 3.5

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda ise depremin merkez üssü Malatya Uluköy olarak açıklandı.

Kandili de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

