Belediye Otobüsü ile Kamyon Çarptı! 22 Öğrenci Yaralandı

Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, kitap fuarı etkinliğine katılmak üzere yola çıkan ilkokul öğrencilerini taşıyan belediye otobüsü, aynı belediyeye ait bir kamyonla çarpıştı. Kazada 22 öğrenci yaralandı.

Olay, Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerini taşıyan belediye otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre belediyeye ait bir kamyona yandan çarptı. Çarpışma sonucu otobüste bulunan öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazada 22 öğrenci yaralandı

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

