Hatay’da Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Hatay’ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi’nde park halinde bulunan bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA