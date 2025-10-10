Bakanlık Resmen Duyurdu: Yüzlerce Personel Alınacak! İşte Başvuru Şartları

Milyonlarca kişi memur olabilmek için iş ilanlarını didik didik araştırmakta. Bu süreçte devlet kurumlarından yayınlanan iş ilanları merakla takip edilirken sıcak bir haber verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı resmen duyurdu. 200 sözleşmeli personel alımı olacak. Peki hangi alanlarda alım yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

Bakanlık Resmen Duyurdu: Yüzlerce Personel Alınacak! İşte Başvuru Şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte alımların başladığı duyuruldu. Peki başvuru şartları neler? Hangi alanlarda alım olacak? Kimler başvuru yapabilecek? İşte personel alımı ile ilgili tüm merak edilen detaylar!

BAKANLIK RESMEN DUYURDU: 200 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle 13-24 Ekim döneminde gerçekleştirecek.

KPSS ŞARTI ARANIYOR

Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenmiş olacak. Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde de görüntüleyebilecek.

Kaynak: AA

