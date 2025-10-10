Uzmanlar Yorumladı, Bugün Açıklanıyor: Trump Nobel Barış Ödülü'nü Alacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gözler bugün açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü kazananında. Dünyanın dört bir yanında savaşlar yaşanırken, savaş karşıtı bir isim veya grubun ödülü alması bekleniyor. Ancak dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak görülen Nobel Barış Ödülü'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın aday olması da epey konuşuluyor.

Kendisinden önce bu ödülü kazanan dört selefi (2009'da Barack Obama, 2002'de Jimmy Carter, 1919'da Woodrow Wilson ve 1906'da Theodore Roosevelt) nedeniyle kendisinin de çok "hırslı" olduğu söylenen Trump, birçok kez kendisinin Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiği söyledi. Şimdiye dek 7 savaşı bitirdiğini iddia eden Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla da bu vurgusunu yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump

'TRUMP'IN ALMASI DÜŞÜK BİR İHTİMAL'

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Joergen Watne Frydnes bugün saat 11.00’de (TSİ 12.00) Oslo’daki Norveç Nobel Enstitüsü kürsüsüne çıkıp kazananı açıklayacak. Ancak çoğu kişiye göre, bugün orada Trump'ın adının okunması son derece düşük bir ihtimal.

Norveç’in VG gazetesine göre komite kararını pazartesi günü, yani Gazze'deki barış anlaşmanın açıklanmasından önce verdi. Beş üyeli komitenin, bu anlaşmayı önceden bilmiş olsalar da, genellikle aylar süren tartışmalar sonunda varılan bir kararı aceleye getirecekleri düşünülmüyor.

'GAZETECİ VEYA DOKTORLARA GİDEBİLİR'

Ödülün Sudan'daki gönüllü ağ "Emergency Response Rooms"a, bir BM kuruluşuna (örneğin UNHCR, UNICEF veya Uluslararası Adalet Divanı), ya da Kızılhaç veya Sınır Tanımayan Doktorlar gibi bir yardım kuruluşuna verilebileceği söyleniyor.

Ayrıca, Gazze'de öldürülen çok sayıda gazeteci nedeniyle komitenin Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) veya Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) gibi örgütlere de ödül verilebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi