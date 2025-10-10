Uzmanlar Yorumladı, Bugün Açıklanıyor: Trump Nobel Barış Ödülü'nü Alacak mı?

Bugün açıklanacak 2025 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ABD Başkanı Donald Trump'ın şansı olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre Trump'ın ödülü alma ihtimali düşük ancak Nobel de süprizlere her zaman açık...

Son Güncelleme:
Uzmanlar Yorumladı, Bugün Açıklanıyor: Trump Nobel Barış Ödülü'nü Alacak mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gözler bugün açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü kazananında. Dünyanın dört bir yanında savaşlar yaşanırken, savaş karşıtı bir isim veya grubun ödülü alması bekleniyor. Ancak dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak görülen Nobel Barış Ödülü'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın aday olması da epey konuşuluyor.

Kendisinden önce bu ödülü kazanan dört selefi (2009'da Barack Obama, 2002'de Jimmy Carter, 1919'da Woodrow Wilson ve 1906'da Theodore Roosevelt) nedeniyle kendisinin de çok "hırslı" olduğu söylenen Trump, birçok kez kendisinin Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiği söyledi. Şimdiye dek 7 savaşı bitirdiğini iddia eden Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla da bu vurgusunu yineledi.

Uzmanlar Yorumladı, Bugün Açıklanıyor: Trump Nobel Barış Ödülü'nü Alacak mı? - Resim : 1
ABD Başkanı Donald Trump

'TRUMP'IN ALMASI DÜŞÜK BİR İHTİMAL'

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Joergen Watne Frydnes bugün saat 11.00’de (TSİ 12.00) Oslo’daki Norveç Nobel Enstitüsü kürsüsüne çıkıp kazananı açıklayacak. Ancak çoğu kişiye göre, bugün orada Trump'ın adının okunması son derece düşük bir ihtimal.

Norveç’in VG gazetesine göre komite kararını pazartesi günü, yani Gazze'deki barış anlaşmanın açıklanmasından önce verdi. Beş üyeli komitenin, bu anlaşmayı önceden bilmiş olsalar da, genellikle aylar süren tartışmalar sonunda varılan bir kararı aceleye getirecekleri düşünülmüyor.

Uzmanlar Yorumladı, Bugün Açıklanıyor: Trump Nobel Barış Ödülü'nü Alacak mı? - Resim : 2

'GAZETECİ VEYA DOKTORLARA GİDEBİLİR'

Ödülün Sudan'daki gönüllü ağ "Emergency Response Rooms"a, bir BM kuruluşuna (örneğin UNHCR, UNICEF veya Uluslararası Adalet Divanı), ya da Kızılhaç veya Sınır Tanımayan Doktorlar gibi bir yardım kuruluşuna verilebileceği söyleniyor.

Ayrıca, Gazze'de öldürülen çok sayıda gazeteci nedeniyle komitenin Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) veya Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) gibi örgütlere de ödül verilebileceği ifade ediliyor.

Trump 'Barış' Turuna Çıkıyor! 'Hafta sonu Ortadoğu'ya Gidebilirim'Trump 'Barış' Turuna Çıkıyor! 'Hafta sonu Ortadoğu'ya Gidebilirim'Dünya
Trump, Nobel Barış Ödülü’ne Aday GösterildiTrump, Nobel Barış Ödülü’ne Aday GösterildiDünya
Yüksek Mahkeme'den Trump’a Destek! O Kararı OnayladıYüksek Mahkeme'den Trump’a Destek! O Kararı OnayladıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
İsrail Basını 'Ordu Gazze'den Çekiliyor' Diye Duyurdu, İlk Görüntüleri Yayınladı Ama... Ateşkes Gölgesinde Katliama Devam Ateşkes Gölgesinde Katliama Devam
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya’ya Tarih Verildi! Bardaktan Boşalır Gibi Yağacak: Şemsiyesiz Sakın Dışarı Çıkmayın Bardaktan Boşalır Gibi Yağacak! Hazırlıklı Olun
İsrail Hükümeti de Onayladı! İşte Gazze'de Ateşkesin Ayrıntıları... İsrail Hükümeti de Onayladı! İşte Gazze'de Ateşkesin Ayrıntıları...
ÇOK OKUNANLAR
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Gözaltına Alındı